YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da 7 kişinin öldüğü kazaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi

Sakarya'da 7 kişinin öldüğü kazaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi

SAKARYA HABERLERİ  | 03.11.2020 18:12 | Son Güncelleme

Sakarya'da 7 kişinin öldüğü kazaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 2 Eylül 2018'de hafif ticari araçla 3 motosikletin çarpışması sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmazken taraf avukatları hazır bulundu.

Söz verilen müşteki avukatları, sanık F.Y'nin asli ve tam kusurlu olduğunu ve mahkemece alınan bilirkişi raporunu olayın akışına daha uygun bulduklarını belirterek, sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı ise daha önceki beyanlarını tekrar ettiklerini dile getirerek, kaza ile müvekkili arasındaki illiyet bağının ortaya konulabilmesi için İstanbul Teknik Üniversitesinden teknik rapor alınması talebinde bulundu.

Görüşünü açıklayan iddia makamı, raporlarda illiyet bağının tespit edildiğini ve sanık F.Y'nin asli kusurlu olduğunun ortaya konulduğunu söyleyerek, sanığın "taksirle birden fazla insanın ölümü veya birden fazla kişinin yaralanmasına yol açma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Savcı, sanık M.O.I. hakkında ise suç teşkil edecek her türlü şüpheden uzak yeterli delil elde edilmediğinden beraatine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyaya katkı sağlamadığından tanık M.Y'nin dinlenilmesine yer olmadığına ve kazaya ilişkin raporlar çelişki oluşturmadığından sanık müdafisinin rapor alınması talebinin reddine karar verdi.

Mahkeme, savunmaların hazırlanması için süre verilmesini kararlaştırarak duruşmayı 25 Mart 2021'e erteledi.

- Süreç

Kocaali ilçesinde 2 Eylül 2018'de Akçakoca'dan Kocaali istikametine seyreden F.K. idaresindeki 81 KC 694 plakalı hafif ticari araç, Alandere mevkisinde karşı şeride geçmiş, Servet Sezer yönetimindeki 54 KS 659, Gökhan Çodar idaresindeki 81 DL 601 ve M.O.I. kontrolündeki 81 DF 289 plakalı motosikletlerle çarpışmıştı.

Kazada, ticari araçtaki Gülcan Morkoç ve Ufuk Arslanbaş, Canan Morkoç Abuhan, Gülsüm Morkoç ile motosikletlerde bulunan Fatih Sivrikaya, Gökhan Çodar ve Yunus Emre Kurt hayatını kaybetmiş, Servet Sezer, M.O.I. ve F.K. yaralanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, hafif ticari araç sürücüsü F.K. ile motosiklet sürücüsü M.O.I. hakkında "taksirle birden fazla insanın ölümü veya birden fazla kişinin yaralanmasına yol açma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dizi setinde başlayan aşk kötü bitti! Ünlü oyuncu 3 yıllık eşinden boşanıyor Dizi setinde başlayan aşk kötü bitti! Ünlü oyuncu 3 yıllık eşinden boşanıyor
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Koronavirüsü yendi görevine döndü
Koronavirüsü yendi görevine döndü
Kayserispor’da teknik direktör arayışı
Kayserispor’da teknik direktör arayışı
Kayserispor’da teknik direktör arayışı
Kayserispor’da teknik direktör arayışı
Ergene Velimeşespor Türkiye Kupası maçına çıkacak
Ergene Velimeşespor Türkiye Kupası maçına çıkacak
JASAT ’Demir Yumruk’ operasyonuyla suç makinesi karı kocayı yakaladı
JASAT ’Demir Yumruk’ operasyonuyla suç makinesi karı kocayı yakaladı
Grip ve nezle olan vatandaşlar acile koştu, korona virüs riski arttı
Grip ve nezle olan vatandaşlar acile koştu, korona virüs riski arttı

Sakarya Namaz Vakitleri 3 Kasım Salı

İmsak
05:58
Sabah
07:24
Öğle
12:47
İkindi
15:33
Akşam
18:00
Yatsı
19:20

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 3 Kasım Salı

Çiçek Eczanesi
Adapazari
Özgür Eczanesi
Yenikent
Pınar Eczanesi
Adapazari
Şeker Eczanesi
Adapazari
Serhat Eczanesi
Akyazi
Arifiye Eczanesi
Arifiye
Hayat Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
AK Parti'li Yavuz, trafik kazasında yaralanan Yunus polislerini hastanede ziyaret etti
AK Parti'li Yavuz, trafik kazasında yaralanan Yunus polislerini hastanede ziyaret etti
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Eylem Karabulut kitabını imzaladı
Eylem Karabulut kitabını imzaladı
Sakarya Bölge Tanker Kamyonlarını Yeniledi
Sakarya Bölge Tanker Kamyonlarını Yeniledi
Toyota Türkiye kadın işçi sayısını artıracak
Toyota Türkiye kadın işçi sayısını artıracak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.