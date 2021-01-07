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Sakarya'da 72 yaşındaki kadın serbest doku nakliyle ayağını kaybetmekten kurtuldu

SAKARYA HABERLERİ  | 07.01.2021 13:46 | Son Güncelleme

Sakarya'da 72 yaşındaki kadın serbest doku nakliyle ayağını kaybetmekten kurtuldu

Sakarya'da kötü huylu yumuşak doku tümörü nedeniyle ayağını kaybetme riski olan 72 yaşındaki Ayşe Çiçek, gerçekleştirilen serbest doku nakli sonrası taburcu edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ayak tabanında oluşan kitle dolayısıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Ortopedi Kliniğine başvuran Çiçek'e, ayakta kötü huylu yumuşak doku tümörü tanısı konuldu.

Dr. öğretim üyeleri Fevzi Sağlam ve Hande Akdeniz tarafından ameliyat edilen kadın, serbest doku nakliyle sağlığına kavuştu.

- "Hastamızı 10 gün sonra şifayla taburcu ettik"

Sağlam, yaptığı açıklamada, hastanın ayağını kesmemek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Ameliyatın 7 saat sürdüğünü aktaran Sağlam, "Tümöral kitle çıkarımıyla büyük alanda doku defekti oluşan hastanın mikrocerrahi ameliyatıyla kendi uyluğundan alınan doku parçasını ayağa naklettik. Ameliyat sonrasında hızlı şekilde iyileşen hastamızı 10 gün sonra şifayla taburcu ettik." ifadelerini kullandı.

Hande Akdeniz de hastanın ayağını kesmeden tedavi edebildikleri için mutlu olduklarını belirterek, "İmkan verilirse özellikle kaza sonrası ya da kanser ameliyatları nedeniyle doku kaybı olan hastaları doku transferi ameliyatlarıyla artık SEAH'ta tedavi edebilmek istiyoruz." diye konuştu.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle SEAH'ta acil ve kanser hastalıkları dışında ameliyatların henüz yapılmadığını anımsatarak, zorlu günlerde enerjilerini bu ameliyatlara harcayan doktorları tebrik etti.

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