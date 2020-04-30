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Sakarya'da 94 yaşındaki 2 kadın Kovid-19'u yendi

SAKARYA HABERLERİ  | 30.04.2020 11:37 | Son Güncelleme

Sakarya'da 94 yaşındaki 2 kadın Kovid-19'u yendi

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören 94 yaşındaki Safiye Aybar ile Rabia Türkkan virüsü yenerek taburcu edildi.

Hendek Melek Nişancı Huzurevi'nde 11 Nisan’da rahatsızlanan ve Kovid-19 kaptığı anlaşılan Safiye Aybar (94) ile Rabia Türkkan (94), Geyve Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Geyve’de tedavileri tamamlanan iki hasta da Kovid 19'u yenerek sağlığına kavuştu.

Zorlu bir sürecin ardından şifa bulan Aybar ve Türkkan, alkışlarla hastaneden taburcu edilerek ambulansla kaldıkları huzurevine gönderildi.

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