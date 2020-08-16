YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da açtığı ateş sonucu babaannesi ölen, babası yaralanan zanlı tutuklandı

Sakarya'da açtığı ateş sonucu babaannesi ölen, babası yaralanan zanlı tutuklandı

SAKARYA HABERLERİ  | 16.08.2020 12:37 | Son Güncelleme

Sakarya'da açtığı ateş sonucu babaannesi ölen, babası yaralanan zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tartışma sırasında tüfekle ateş açması sonucu babaannesinin ölümüne, babasının da yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı.

Durmuşlar köyünde dün tartıştığı babası Ö.G'yi tüfekle ateş ederek yaralayan, kavgayı ayırmaya çalışırken yaralanan babaannesi R.G'nin ölümüne neden olan E.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Akyazı ilçesi Durmuşlar köyünde dün E.G. ile babası Ö.G. arasında tartışma çıkmıştı. E.G'nin tüfekle ateş açması sonucu babası göğsü, kavgayı sonlandırmaya çalışan babaannesi R.G. ise dizinden yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan babaanne kurtarılamamış, baba Ö.G. tedavi altına alınmıştı.

Şüpheli E.G, olayın ardından suç aleti tüfekle yakalanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı

Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Kayserispor’da neşeli idmanı

Kayserispor’da neşeli idmanı

Uşak’taki cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Uşak’taki cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Düzce Belediyesi esnafa 45 milyon lira borç ödedi

Düzce Belediyesi esnafa 45 milyon lira borç ödedi

Devrilen iş makinesinin altında kalan 1 kişi yaralandı

Devrilen iş makinesinin altında kalan 1 kişi yaralandı

Sakarya Namaz Vakitleri 16 Ağustos Pazar

İmsak
04:27
Sabah
06:03
Öğle
13:08
İkindi
16:56
Akşam
20:03
Yatsı
21:32

Sakarya Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Pazar

Dinçer Eczanesi
Adapazari
Karakaya Eczanesi
Adapazari
Maltepe Eczanesi
Adapazari
Müge Eczanesi
Adapazari
Şifa Eczanesi
Yenikent
Aslı Birincioğlu Eczanesi
Akyazi
Burak Okur Eczanesi
Arifiye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Mevsimlik fındık işçileri pandemi dolayısıyla sağlık kontrollerinden geçirildi

Mevsimlik fındık işçileri pandemi dolayısıyla sağlık kontrollerinden geçirildi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İş sahibi mezun yetiştiren SUBÜ yeni öğrencilerini bekliyor

İş sahibi mezun yetiştiren SUBÜ yeni öğrencilerini bekliyor

Adapazarı'nda Kaza: 2 Ölü

Adapazarı'nda Kaza: 2 Ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.