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Sakarya'da akrabalarına ait 3 evi kundakladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

SAKARYA HABERLERİ  | 12.07.2020 17:52 | Son Güncelleme

Sakarya'da akrabalarına ait 3 evi kundakladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde akrabalarına ait 3 evi kundakladığı iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, akrabalarına ait 3 evi benzin dökerek yakarak görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşıp tehditlerde bulunduğu öne sürülen H.Ş'nin (46) yakalanması için çalışma başlattı.

Birçok suçtan sabıka kaydı bulunduğu belirlenen H.Ş'nin yerini tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kundaklanan evlerde hasar oluştuğu, yangınların ise itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldüğü öğrenildi.

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