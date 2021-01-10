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Sakarya'da akustik dinlemeyle suda kayıp kaçağın önüne geçildi

10.01.2021 17:56 | Son Güncelleme:
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Sakarya'da akustik dinlemeyle suda kayıp kaçağın önüne geçildi

Akustik dinleme cihazlarıyla yer altındaki su kayıplarını önleyen Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), geçen yıl 5 milyon 750 bin metreküp su tasarrufu sağladı.

​​​​​​​Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya, su tasarrufu konusunda yaptığı çalışmalarla Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor.

Akustik cihazlarla kent genelinde dinleme faaliyeti yapan SASKİ ekipleri, geçen yıl 1262 su arızasına müdahale etti.

Bu çalışmalar sayesinde 65 bin kişinin bir yıllık su ihtiyacını karşılayacak 5 milyon 750 bin metreküp tasarruf sağlandı.

Ekipler tarafından tarama faaliyetleri titizlikle sürdürülürken, su kayıp kaçak oranları her geçen gün azalıyor.

Açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce, suyun korunması ve geleceğe taşınması için büyük hassasiyet taşıyor. Su kayıp kaçak oranını asgari seviyelere çekmek adına akustik dinleme ile yer altını kontrol altına almaya, yaşanan kayıpların önüne geçmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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