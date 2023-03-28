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  4. Sakarya'da alıkoyduğu genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanık hakim karşısında

Sakarya'da alıkoyduğu genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanık hakim karşısında

28.03.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan dolmuşta alıkoyduğu genç kıza cinsel saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık S.Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Müşteki ve sanık avukatlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sakarya Barosu avukatları da salonda hazır bulundu.

Kimlik tespiti, iddianame özetinin okunması ve belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz verilen sanık S.Y, suçlamaları kabul etmedi.

Müşteki M.K. ile dolmuşa bindikten sonra aralarında herhangi bir ilişkinin yaşanmadığını ileri süren S.Y, "Müştekiye, 'Daha önce hiç cinsel ilişkide bulundun mu?' diye soru sormadım. Rızasıyla müştekiyle sadece seviştim. Hakkımda komplo yapılmıştır. Sonra mağduru evinin yakınına bıraktım." diye konuştu.

Sanık S.Y. soruşturma aşamasındaki ifadelerinin polis tarafından zorla alındığını iddia ederek, araçtaki kameraların çalıştığını ancak merkezi sisteme bağlı olmadığını öne sürdü.

Sanık avukatı da aleyhte hususları kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Müşteki avukatları ise sanıktan şikayetçi olduklarını ifade ederek, tutukluluk halinin devamını istedi.

Sakarya Barosu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da davaya katılma talebinde bulundu.

Söz alan Baro Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, sanığın yalan söylediğini savunarak, "Müştekinin sanıkla ilgisi yoktur. Olaydan sonra şikayette bulunmuştur. Mağdur, sanığa yarım saat yalvarmış, direnmiştir. Sanık kaçmış ve sonradan yakalanmıştır. Minibüsün ışıklarını kapatarak güzergahının dışına çıkmıştır. Zaten bu yasaktır. Tüm bu hususları dikkate alarak tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebinin kabulüne, baronun talebinin ise reddine hükmetti.

Dolmuş sahibi Ü.U'nun tanık olarak dinlenilmesine, araç kameralarının olup olmadığı ve varsa çalışıp çalışmadığına ilişkin tespit için İl Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

SÜREÇ

Üniversite okuduğu İstanbul'dan 28 Kasım 2022'de Sakarya'ya gelen M.K. (21), gece saatlerinde evine gitmek için bindiği şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuşun şoförünce alıkonulduğu ve cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayette bulunmuş, gözaltına alınan sürücü S.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın, "cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 9 yıldan az olmamak kaydıyla, "cebir kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 3 yıldan 10 yıl 6 aya ve "tehdit" suçundan 9 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyor.

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