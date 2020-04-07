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Sakarya’da asılsız bilgi yayan 2 kişi gözaltına alındı

SAKARYA HABERLERİ  | 07.04.2020 17:13 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sosyal medya üzerinden asılsız bilgileri canlı yayın ve ses kaydı ile yaydığı iddia edilen 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Karasu Devlet Hastanesinde sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan ve çektiği ses kaydıyla hastanenin karantinaya alındığını iddia eden, ayrıca çektiği ses kaydını WhatsApp üzerinden göndererek yayılmasına neden olan iki kişi, Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi.Karasu Cumhuriyet Savcılığı’nın açtığı soruşturma kapsamında iki şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sosyal medya üzerinden asılsız bilgileri canlı yayın ve ses kaydı ile yaydığı iddia edilen 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Karasu Devlet Hastanesinde sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan ve çektiği ses kaydıyla hastanenin karantinaya alındığını iddia eden, ayrıca çektiği ses kaydını WhatsApp üzerinden göndererek yayılmasına neden olan iki kişi, Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi.
Karasu Cumhuriyet Savcılığı’nın açtığı soruşturma kapsamında iki şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, bu tür yayın ve duyurularla halkı paniğe yönlendirecek kişilere yönelik uygulamaların devam edeceği ve bu girişimlere izin verilmeyeceğini belirtti.

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