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Sakarya'da at arabasının çarptığı kişi yaralandı

18.06.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, at arabasının çarptığı kişi hastaneye kaldırıldı.

Elperek Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde Z.B'nin kullandığı at arabası yaya A.Ö'ye (84) çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan A.Ö, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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