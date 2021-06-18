Sakarya'da at arabasının çarptığı kişi yaralandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, at arabasının çarptığı kişi hastaneye kaldırıldı.

Elperek Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde Z.B'nin kullandığı at arabası yaya A.Ö'ye (84) çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan A.Ö, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz