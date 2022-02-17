Sakarya'da baraka, yangında kullanılamaz hale geldi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mahmutbey Mahallesi'nde M.K'ye ait barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Baraka kullanılamaz hale geldi.

112 Acil Servis ekipleri, yalnız yaşadığı öğrenilen ve olaydan yara almadan kurtulan M.K'nin sağlık kontrolünü ambulansta yaptı.



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