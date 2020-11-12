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Sakarya'da bataklık alan sokak hayvanlarının yuvası olacak

SAKARYA HABERLERİ  | 12.11.2020 18:32 | Son Güncelleme

Sakarya'da bataklık alan sokak hayvanlarının yuvası olacak

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde daha önce bataklık olan 5 bin metrekarelik alana inşa edilen "Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi ve Bakım Evi" çalışmalarında sona gelindi.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, yaptığı açıklamada, hayata geçirilen örnek proje ile daha önce bataklık olan yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda düzenleme yaptıklarını belirtti.

Sokak hayvanları için 24 odalı, otel konforunda bir misafirhane inşa ettiklerini ifade eden Acar, "Bu misafirhane sevimli dostlarımız için sıcak bir yuva haline gelecek." ifadelerini kullandı.

Tesiste uzman personelin, sokak hayvanları için tedavi, bakım, cerrahi müdahale hizmetlerinin 24 saat boyunca vereceğini vurgulayan Acar, şunları kaydetti:

"Tamamı bataklık olan bir alandan sevimli dostlarımız için sıcak bir yuva ortaya çıkarttığımız projemiz yüzde doksan oranında tamamlandı. Eksik kalan çevre düzenlemesinin de bitirilmesiyle kısa sürede hizmete açmaya planladığımız tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum."

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