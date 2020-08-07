Sakarya’da bazı özel okullar uzaktan eğitimde yüzde 65’lik indirim uygulayacak

Sakarya’da 2020-2021 eğitim-öğretim yılı öncesinde tüm ihtimallere karşı hazırlık yapan özel okullardan bazıları, uzaktan eğitim kararı verilmesi durumunda öğrencilerin aylık ücret bedelinden yüzde 65 oranında indirim uygulayacaklarını, ailelere attıkları kısa mesajlar ile duyurdular.

2020 yılının ilk aylarında başlayarak tüm dünyada yayılan korona virüs salgını her alanda olduğu gibi eğitim alanında da mevcut düzenlerin değişmesine neden oldu. Mart ayında uzaktan eğitim sisteminin gündeme gelmesiyle birlikte 27 Mart tarihinden itibaren öğrenciler, canlı dersler sayesinde öğretmenleriyle buluşturularak, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitim ile tamamlandı. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ise 17 Ağustos Pazartesi günü 2 hafta sürecek telafi programı ile başlayacak. Bu süreçte birçok okul, salgına karşı önlemlerini ve hazırlıklarını tamamladı. Her mevcut duruma göre hazırlıklarını tamamlayan bazı özel okullar ise 2020-2021 eğitim-öğretim yılı içerisinde pandemi nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitim kararı verilmesi durumunda öğrencilerin aylık ücret bedellerinde yüzde 65’lik oranda indirim uygulayabileceklerini duyurdular.

Kısa mesaj sistemi ile öğrenci velilerini bilgilendiren bazı okullar, uzaktan eğitimin devam ettiği süre boyunca velilerin, öğrencinin aylık bedelinin yüzde 35’ini kuruma ödeyeceğini belirtti. Ayrıca mesajda, bu durumun 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için geçerli olacağı ve 31 Ağustos 2020-2021 eğitim öğretim-yılının başlamasıyla birlikte yürürlüğe gireceği ifade edildi.

