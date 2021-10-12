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Sakarya'da bebek arabasıyla kaldırımda yürüyen kadına otomobilin çarpması güvenlik kamerasında

12.10.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastaneye kaldırılan kadın ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Sakarya'da bebek arabasıyla kaldırımda yürürken otomobil çarpan kadın ve bebeği tedavi altına alındı.

Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde A.Ç. idaresindeki 54 AEC 900 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı.

Bu sırada bebek arabasıyla kaldırımda yürüyen İ.A.A'ya (26) çarpan otomobil, bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.

Çevredekilerin yardımıyla aracın altından çıkarılan anne ve bebeği, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadın ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin bebek arabasıyla kaldırımda yürüyen kadına çarpması, ardından çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

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