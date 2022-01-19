Sakarya'da belediye ekipleri karda mahsur kalan hasta için kilometrelerce yolu açtı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Geyve ilçesinde mahalle yolu karla kaplandığı için hastaneye gidemeyen vatandaşın yardımına yetişti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kamışlı Mahallesi'nde yaşayan beyin ameliyatı geçirmiş Ömer Fırtına (46), aşırı yağışların ardından yolların kapanması nedeniyle hastane randevusuna gidemedi.

Belediyeye durumu bildiren Fırtına için "acil" koduyla harekete geçen ekipler, 500 rakımlı bölgede kar kalınlığı 1 metreye ulaşan 15 kilometrelik yolu ulaşıma açtı.

Çalışmaların ardından tedavisine devam edebilen Fırtına, bir süre önce beyin ameliyatı geçirdiği için kontrol muayenelerinin olduğunu dile getirdi.

Yolun karla kaplanması nedeniyle randevularına gidemediğini aktaran Fırtına, "Büyükşehir Belediyesini aradım. Sağ olsunlar 15 kilometrelik karla kaplı yolumuzu açtılar. Allah razı olsun, devletimiz var olsun." dedi.

