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Sakarya'da belediye şoförlerinin toplumsal duyarlılıkları araç kameralarına yansıdı

25.01.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da belediye şoförlerinin toplumsal duyarlılıkları araç kameralarına yansıdı

Sakarya'da görevleri başındayken vatandaşlara yardım ederek, sorunlarını çözmeye çalışan belediye otobüsü şoförlerinin araç kameralarına yansıyan görüntüleri sosyal medyada beğeni topluyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kalp krizi geçiren yolcuyu güzergah değiştirip acil servise ulaştıran şoförler Recep Dağdelen, durakta fenalaşan kişiyi hastaneye götüren Ali Kemal Aktaş, engelli yolcuyu yoldan karşıya geçiren Merve Fet ve trafikte yanan otomobile müdahale eden Tekin Çakır'ı makamında ağırladı.

Yüce, burada yaptığı konuşmada, halkın hizmetkarı kamu çalışanlarının yaşanan her olaya önce vicdan penceresinden bakması ve bu şekilde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Sergilenen davranıştan ötürü gurur duyduklarını dile getiren Yüce, 4 personele çiçek ve hediye takdim etti.

Sosyal medyada çok sayıda paylaşılan, Ulaşım Dairesi'ne bağlı toplu taşıma araçlarının kamera kayıtlarında, şoför Merve Fet'in, durakta inen görme engelli yolcuyu yolun karşısına geçirdiği, şoför Tekin Çakır'ın ise kent merkezinde seyir halindeyken yanan bir otomobile araçtan aldığı yangın tüpüyle müdahale etmesi yer alıyor.

Recep Dağdelen ve Ali Kemal Aktaş'ın kullandığı otobüslerde kaydedilen görüntülerde ise, yolcuların fenalaşan kişileri fark ederek bildirdiği, 112 Acil Servis'i arayan şoförlerin, güzergahlarını değiştirerek hastaları sağlık ekiplerine ulaştırdığı görülüyor.

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