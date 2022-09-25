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Sakarya'da bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

25.09.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Rüstempaşa Mahallesi Armut Sokak'ta Ümit Kör (31), aralarında husumet olduğu öne sürülen M.Y'nin (40) evine giderek tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y, Kör'ü evden aldığı bıçakla ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kör, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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