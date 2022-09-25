Sakarya'da bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Rüstempaşa Mahallesi Armut Sokak'ta Ümit Kör (31), aralarında husumet olduğu öne sürülen M.Y'nin (40) evine giderek tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y, Kör'ü evden aldığı bıçakla ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kör, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz