Sakarya'da bir evden yaklaşık 4 ton çöp çıktı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yalnız yaşadığı anlaşılan 75 yaşındaki adamın evinden yaklaşık 4 ton çöp çıkarıldı.

Elperek Mahallesi'ndeki bir evden kötü koku gelmesi üzerine mahalle sakinleri, belediyeye şikayette bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen Pamukova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, evin eski eşya ve çöplerle dolu olduğunu gördü.

Ekiplerce çıkarılan yaklaşık 4 ton çöp, imha edilmek üzere kamyonlara yüklendi.

Belediye ekipleri, daha sonra evi ve çevresini temizleyip dezenfekte etti.

