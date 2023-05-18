YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da Bisiklet Fest kapsamında "MTB Night Cup" yarışları yapıldı

Sakarya'da Bisiklet Fest kapsamında "MTB Night Cup" yarışları yapıldı

18.05.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) organizasyonuyla düzenlenen Bisiklet Fest kapsamında "MTB Night Cup" yarışları koşuldu.

Sakarya'da Bisiklet Fest kapsamında "MTB Night Cup" yarışları yapıldı

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen yarışlara, 56 sporcu katıldı.

Sporcular, yarış sonunda podyuma çıkabilmek için karanlıkta zorlu dağ bisikleti parkurlarında kıyasıya mücadele ederek 4 bin 400 metre uzunluğundaki parkuru geçti.

Erkeklerin 7 tur, kadınların 6 tur yaptığı yarışlar, yaklaşık 2 saat sürdü.

Yarışların sonunda erkeklerde Avusturyalı bisikletçi Gregor Raggl birinci, İsviçreli Ursin Spescha ikinci, Ukraynalı Dmytro Titarenko üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Kazakistanlı Alina Sarkulova birinci olurken, Macar Virag Buzsaki ikinciliği, Kazakistanlı Tatyana Geneleva üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren sporculara madalyalarını, UCI ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri takdim etti.

Bisiklet Fest kapsamındaki yarışlar yarın yapılacak "Tour Of Sakarya"nın ikinci etabıyla devam edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Haber alınamayan İlahiyat Fakültesi öğrencisinin cesedi boş arazide bulunduHaber alınamayan İlahiyat Fakültesi öğrencisinin cesedi boş arazide bulundu
Sarıyer'de kira ödeme kavgasında bir kişi bıçakla yaralandıSarıyer'de kira ödeme kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı
Ağrı'da devlet destekli projelerle tarımsal ürün çeşitliliği artıyorAğrı'da devlet destekli projelerle tarımsal ürün çeşitliliği artıyor
Anahtar Kelimeler:
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Sakarya Namaz Vakitleri 18 Mayıs Perşembe

İmsak
03:45
Sabah
05:32
Öğle
13:00
İkindi
16:55
Akşam
20:18
Yatsı
21:57

Sakarya Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Perşembe

Dinçer eczanesi
Adapazari
Nalbantoglu eczanesi
Sapanca
Serdivan eczanesi
Serdivan
Vitamin eczanesi
Adapazari
Türkdoğdu eczanesi
Akyazi
Türkmenoglu eczanesi
Hendek
Nur eczanesi
Kaynarca
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.