Sakarya'da Bisiklet Fest kapsamında "MTB Night Cup" yarışları yapıldı

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen yarışlara, 56 sporcu katıldı.

Sporcular, yarış sonunda podyuma çıkabilmek için karanlıkta zorlu dağ bisikleti parkurlarında kıyasıya mücadele ederek 4 bin 400 metre uzunluğundaki parkuru geçti.

Erkeklerin 7 tur, kadınların 6 tur yaptığı yarışlar, yaklaşık 2 saat sürdü.

Yarışların sonunda erkeklerde Avusturyalı bisikletçi Gregor Raggl birinci, İsviçreli Ursin Spescha ikinci, Ukraynalı Dmytro Titarenko üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Kazakistanlı Alina Sarkulova birinci olurken, Macar Virag Buzsaki ikinciliği, Kazakistanlı Tatyana Geneleva üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren sporculara madalyalarını, UCI ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri takdim etti.

Bisiklet Fest kapsamındaki yarışlar yarın yapılacak "Tour Of Sakarya"nın ikinci etabıyla devam edecek.

