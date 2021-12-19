Sakarya'da "Bisikletli Ulaşım Ana Planı" hazırlanacak

Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) "Bisiklet Dostu Şehir" unvanı verilen Sakarya'da, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla "Sakarya Bisikletli Ulaşım Ana Planı" hazırlanacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehirde bisikletli ulaşımın yaygınlaşması için çeşitli adımlar atan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca desteklenen planın ihalesini 27 Aralık'ta gerçekleştirecek.

Plan ile bisikletin yoğun kullanım alanları belirlenerek, anket ve analizler yapılacak, çalıştaylar düzenlenecek ve mevcut bisiklet ağını tamamlayacak 50 kilometrelik güzergah seçilerek buralara yönelik bisiklet yolu projeleri hazırlanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ulaşım ana planıyla bisikletin ulaşım amaçlı kullanımını geniş kapsamlı ele alacaklarını belirtti.

Bisiklet kullanımının artırılması, planlı, sağlıklı bisiklet ağı oluşturulması için mevcut durum ve eksikliklere yönelik rapor oluşturacaklarını bildiren Yüce, "Bisikletin kullanım amaçları, kullanım süreleri, bisiklet modelleri gibi bilgileri kapsayacak anketler düzenleyecek, verileri tüm yönleriyle analiz edeceğiz. Başta bisiklet kullanımının yoğun olduğu koridorlarda olmak üzere, kullanıcı anketleriyle eş güdümlü hafta içi gün içerisinde bisiklet sayımları yapacağız." bilgisini verdi.

- 500 kilometre bisiklet yolu hedefi

Yüce, toplu taşıma ile entegre yaya ve bisiklet yolu planlarına katkı sağlayacak paydaşlarla yapılacak çalıştaylarla konuya ilişkin çözüm önerilerinin sunulacağını kaydetti.

Mevcut bisiklet ağını tamamlayacak nitelikte 50 kilometrelik güzergahın seçilip buralara ilişkin bisiklet yolu projeleri hazırlanacağını aktaran Yüce, planın, bisiklette dünyanın marka şehirlerinden biri olacak Sakarya'nın geleceği için büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.

Yüce, Sakarya'nın bisikletli ulaşım master planı ile bu alandaki iddiasını güçlendireceğini belirterek, 500 kilometre bisiklet yolu hedeflerine ulaşmak için kararlılıkla çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

