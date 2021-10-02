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Sakarya'da çaldığı kamyonla araçlara zarar veren şüpheli gözaltına alındı

02.10.2021 01:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da çaldığı kamyonla araçlara zarar veren şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'da bir kurumun park halindeki kamyonunu çalarak araçlara zarar veren şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir kurum otoparkına gelen iki şüpheli, park halindeki kamyon ile hafif ticari aracı gasbederek demir kapıya yöneldi.

Demir kapıyı kamyonla yıkarak geçen şüphelilerden birisi, yaklaşık 5 kilometre boyunca şehrin çeşitli yerlerinde ağaçlara ve park halindeki araçlara çarparak ilerledi.

Şüpheli, polis ekiplerince Güllük Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki kavşakta yakalanarak gözaltına alındı.

Otoparktan çıkmaya çalıştığı sırada hafif ticari araçla demir kapıda asılı kalan diğer şüpheli, olay yerinden kaçtı.

Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

- "Otomobilime sürterek ilerledi ve kaçtı gitti"

Kamyonun çarptığı araçlardan 41 AAR 304 plakalı otomobil sürücüsü Servet Ak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Semerciler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde çocuklarını almak için aracıyla park halinde beklediğini söyledi.

Bir cemiyete katılmak üzere Kocaeli'nden Sakarya'ya geldiğini anlatan Ak, "Park yerine yaklaşarak durakladığım sırada dörtlülerimi yaktım ve beklerken arkadan sarı bir kamyonun aracıma çarptığını gördüm. Aynadan gördüm durdu, hafif geri çekildi, yan tarafta polisler vardı onu gördüm. Daha sonrasında araç, hiçbir şey olmamış gibi otomobilime sürterek ilerledi ve kaçtı gitti. Fren sesi duydum ve sonrasında otomobilime çarptı."

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