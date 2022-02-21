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Sakarya'da Çam Dağı'ndaki sıralı şelaleler keşfedilmeyi bekliyor

21.02.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da Çam Dağı'ndaki sıralı şelaleler keşfedilmeyi bekliyor

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nda bulunan 8 şelale, doğaseverlerin keşfini bekliyor.

Zengin bitki çeşitliliğiyle "doğa ve kültür yolu"nu bünyesinde barındıran Çam Dağı'ndaki irili ufaklı şelaleler, özellikle kış ve bahar aylarında su seviyesinin yükselmesiyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

Şelaleleri gezen doğasever Ersin Din, AA muhabirine, Çam Dağı'nın Sakarya'nın keşfedilmemiş yerlerinden biri olduğunu belirterek, "Özellikle, kış ve bahar aylarında su seviyesinin yükselmesiyle muazzam görüntü sunan şelalelerin en yükseği 58 metre. Bu görsel şölene tüm doğaseverleri bekliyoruz." dedi.

Şerif Sarı da Çam Dağı'nda daha önce görülmemiş güzelliklerin keşfini yapmanın çok değerli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burası çok güzel, tüm doğaseverleri bu güzellikleri görmeye davet ediyorum. Burasının yayalar için güvenli hale getirilerek turizm destinasyonuna, günlük ziyaretçilere açılabileceği kanaatindeyim. Bu çalışmaların turizmi canlandıracağı muhakkaktır. Yetkililerin harekete geçmeleri, bölgemizin gelişimi adına, biz doğa ve fotoğraf tutkunlarının arzusudur."

Sıralı şelalelerin olduğu bölge, dron ile de görüntülendi.

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