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Sakarya'da "can dostlar" Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde emin ellerde

27.09.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 bin metrekarelik alanda kurulu merkezde, otomatik anestezi, ultrason, röntgen, biyokimya, hemogram, idrar analiz, EKG cihazı ile oksijen konsantratörü gibi donanım ve birimler yer alıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, sahipsiz hayvanlara tedaviden rehabilitasyona kadar birçok hizmet veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreniyle resmi açılışı yapılan 18 bin metrekarelik alan üzerine kurulu merkezde, sahipsiz hayvanların tedavi süreçlerini en iyi şartlarda geçirebileceği ortam bulunuyor.

"Can dostların" yaşam kalitesini artıracak 180 kapalı bölüm, 4 yoğun bakım ünitesi, muayene, müdahale ve tedavi alanlarının hazırlandığı merkezde, 1 otomatik anestezi, 1 ultrason, 1 röntgen, 1 biyokimya, 1 hemogram, 2 idrar analiz, 3 koter, 1 EKG cihazı ile 3 oksijen konsantratörü, 1 otoklav, 2 starizatör, 1 mikroskop, 1 wod lambası, 9 krom kedi alanı, 2 büyük boy krom köpek alanı yer alıyor.

Merkez, kafeterya, sahiplendirme alanı, karantina bölümü, ameliyat sonrası bakım binası, kedi evi, konferans salonu, fizik tedavi ve yıkama bölümleri, temizlik ve dezenfeksiyon alanı, 2 muayene, 2 ameliyathane binası ve idari bölümlerin yer aldığı 12 farklı yapıdan oluşuyor.

Merkez, Sakarya'da ve bölgede tedaviye, yardıma ihtiyaç duyan sahipsiz hayvanların hizmetinde olacak.

- "Sokaktaki dostlarımızın sahipsiz olmadığını göstermeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentte sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda tedavi görmesi, rehabilite edilmesi ve bir yuvaya sahip olması için başlattıkları projenin resmen açıldığını kaydetti.

Bölge için büyük öneme sahip merkezinin 12 farklı yapıdan oluştuğunu aktaran Yüce, "Tam donanıma sahip. Sakarya'da sokaktaki dostlarımızın sahipsiz olmadığını, her birinin yanında Büyükşehirin olduğunu attığımız her adımda göstermeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza destekleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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