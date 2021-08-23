Sakarya'da çaya düşen otomobildeki anne ve kızı kurtarıldı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde çaya düşen otomobildeki anne ve kızı kurtarıldı.

Caferiye Mahallesi'nde seyreden S.B. (47) yönetimindeki 19 AZ 277 plakalı araç, Melen Çayı'na düştü.

Kazayı gören çevredekilerin müdahalesiyle sürücü ile yanındaki kızı E.B. (13) araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Araç, çekici yardımıyla sudan çıkarıldı.



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