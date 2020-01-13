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  4. Sakarya’da çevreye duyarlı yatırımlarla 2019’da 50 milyon metreküp atıksu arıtıldı

Sakarya’da çevreye duyarlı yatırımlarla 2019’da 50 milyon metreküp atıksu arıtıldı

SAKARYA HABERLERİ  | 13.01.2020 14:44 | Son Güncelleme

SASKİ tarafından su kaynaklarını, çevreyi ve doğada bulunan canlıları korumak için inşa edilen 6 atıksu arıtma tesisinde 2019 yılı içerisinde 50 milyon metreküp atıksu arıttıklarını ifade eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehri yeni atıksu yatırımlarıyla buluşturmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından şehrin dört bir yanında inşa edilen 6 atıksu arıtma tesisiyle 2019 yılında da çevreye yönelik çok ciddi katkılar sağlandığını vurguladı.

SASKİ tarafından su kaynaklarını, çevreyi ve doğada bulunan canlıları korumak için inşa edilen 6 atıksu arıtma tesisinde 2019 yılı içerisinde 50 milyon metreküp atıksu arıttıklarını ifade eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehri yeni atıksu yatırımlarıyla buluşturmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından şehrin dört bir yanında inşa edilen 6 atıksu arıtma tesisiyle 2019 yılında da çevreye yönelik çok ciddi katkılar sağlandığını vurguladı. Atıksu altyapısına ve arıtma tesislerine yatırımların aralıksız sürdüğünü belirten Başkan Yüce, “Şu anda bu anlamda sonuna gelmek üzere olduğumuz projelerimiz var. Önümüzdeki süreçte de yeni yatırımlarımızın müjdesini hemşehrilerimizle paylaşacağız” dedi.
Karaman Atıksu Arıtma Tesisi’ni revize etmek ve koku sorununu ortadan kaldırmak için çalışmalar yaptıklarını aktaran Başkan Yüce, “Daha önce tesisimiz ile birlikte 32 Evler, Yazlık ve Dörtyol’da bulunan atıksu terfi merkezlerimizin üzerini tamamen kapatmıştık. Hemen ardından hayata geçirdiğimiz proje ile üzerini kapattığımız bu noktalarda koku giderim sistemi kurduk. Bu sistem hava kanalları vasıtasıyla tek noktada toplanan kokuyu kimyasal yıkamayla yıkıyor, daha sonra aktif karbon ünitesine geçiş yapan kötü kokulu gazları ortadan kaldırıyor. 1 milyon nüfusa hizmet etme kapasitesine sahip olan Karaman Atıksu Arıtma Tesisi şehrimizin doğası açısından büyük öneme sahip. Bu tesisimizde 2019 yılında 31 milyon 66 bin metreküp atıksu arıttık” diye konuştu.
Başkan Yüce, “Kısa süre önce rehabilitasyon çalışmaları gerçekleştirerek teknolojinin son imkanlarıyla donatacağımızı ve günlük arıtma kapasitesini artıracağımızı ifade ettiğimiz Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi’nde 2019 yılı içeresinde 5 milyon 113 bin metreküp atıksu arıttık. Karadeniz’e ve bölgede bulunan su kaynaklarına önemli bir güvence getiren ve geçtiğimiz yıl devreye aldığımız Kocaali Atıksu Arıtma Tesisi’nde 201 bin 500 metreküp atıksuyu arıtarak temiz bir şekilde doğaya deşarj ettik. Hendek, Karasu ve Geyve-Pamukova Atıksu Arıtma Tesislerimizle birlikte şehrimizde bulunan 6 tesiste arıttığımız atıksu miktarı 50 milyon metreküpü buldu. Türkiye ortalamasının üzerinde bulunan atıksu arıtma oranımızı arttırmak ve çevreye duyarlı yatırımlarımıza yenilerini eklemek için çalışmalarımız sürüyor. İnşallah tamamlanma aşamasına gelen Taraklı Atıksu Arıtma Tesisimizi de tamamlayarak devreye alacağız. Kaynarca’ya bir tesis kazandırmak için de hazırlıklarımız sürüyor” şeklinde konuştu.

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