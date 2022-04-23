Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Hacıoğlu Mahallesi'nde M.Ç. (31) ile E.T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında E.T. tabancayla M.Ç'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan M.Ç. ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

