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Sakarya'da çıkan yangında eğlence mekanı kullanılamaz hale geldi

29.03.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da çıkan yangında eğlence mekanı kullanılamaz hale geldi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde eğlence mekanında çıkan yangın hasara neden oldu.

Yeni Mahalle'deki gazinolar bölgesinde Yusuf K'ye ait eğlence mekanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören diğer işletme sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

İşletme sahibi Yusuf K, gazetecilere, daha önce de böyle bir durum yaşadığını, bu seferki yangının neden çıktığını bilmediğini söyledi.

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