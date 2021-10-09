YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da cipin çarptığı kız çocuğu hayatını kaybetti

Sakarya'da cipin çarptığı kız çocuğu hayatını kaybetti

09.10.2021 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da cipin çarptığı kız çocuğu hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde cipin çarptığı Suriye uyruklu 9 yaşındaki kız yaşamını yitirdi.

Karasu İncilli Mahallesi Pazar Caddesi üzerinde evinin önündeki sokakta oynayan ve yola çıktığı iddia edilen 9 yaşındaki Qatranada Mohammed Ahmed'e F.F. idaresindeki 34 FFF 54 plakalı cip çarptı.

Kazada yaralanan Qatranada, olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Qatranada, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakanlıktan flaş kayıp-kaçak kararı! Su verilmeyecekBakanlıktan flaş kayıp-kaçak kararı! Su verilmeyecek
106 yaşında, astım ve kalp hastası! Koronavirüsü böyle yendi106 yaşında, astım ve kalp hastası! Koronavirüsü böyle yendi
Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladıDeniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı

Sakarya Namaz Vakitleri 9 Ekim Cumartesi

İmsak
05:32
Sabah
06:56
Öğle
12:51
İkindi
16:01
Akşam
18:35
Yatsı
19:54

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cumartesi

Beyza Eczanesi
Adapazari
Sinem Eczanesi
Adapazari
Şifa Eczanesi
Yenikent
Çağlayan Eczanesi
Akyazi
Burak Okur Eczanesi
Arifiye
Bahar Eczanesi
Erenler
Ferizli Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi

Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kafeye silahla ateş açan kişiyi etkisiz hale getiren 4 bekçi ödüllendirildi

Kafeye silahla ateş açan kişiyi etkisiz hale getiren 4 bekçi ödüllendirildi

Samsun'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Samsun'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Hamile eşini hortumla döverek öldüren Suriyeli, yargılandığı davada yine aynı cezayı aldı

Hamile eşini hortumla döverek öldüren Suriyeli, yargılandığı davada yine aynı cezayı aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.