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Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

SAKARYA HABERLERİ  | 05.03.2020 18:12 | Son Güncelleme

Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli cezaevine gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik soruşturma kapsamında, 2 Mart'ta yakalanan Irak uyruklu 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Sakarya Adliyesine getirildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 4 şüpheli, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

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deaş Operasyon Sakarya

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Erdem Eczanesi
Yenikent
Gözde Eczanesi
Adapazari
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Arifiye
Hacıoğlu Eczanesi
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