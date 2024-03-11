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Sakarya'da DEAŞ'a yönelik Bozdoğan-11 operasyonlarında yakalanan 33 şüpheli adliyede

AA AA
11.03.2024 09:43
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Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı düzenlenen "Bozdoğan-11" operasyonlarında gözaltına alınan 33 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünce Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu yakalanan 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yenikent Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı düzenlenen "Bozdoğan-11" operasyonlarında yakalanan 33 şüphelinin "yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı ve arayışı içerisinde oldukları, çatışma bölgelerine eleman temin ettikleri, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri"nin tespit edildiğini kaydetmişti.

Operasyonlar sonucu, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, çok miktarda döviz, çeşitli yaşam malzemeleriyle çok sayıda yasaklı yayın ve dokümana el konulduğunu vurgulayan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etmişti.

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Sakarya Adliye sevk

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