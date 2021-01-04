Sakarya'da depoda çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Aziziye Mahallesi Gazi Caddesi'nde Murat Şentürk'e ait evin yanındaki depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevler şezlong, şemsiye ve büfe malzemelerinin bulunduğu depoda kısa sürede yayıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakikada kontrol altına aldığı ve bitişikteki eve sıçraması önlenen yangın söndürüldü.

