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Sakarya'da depremzedeler için iftar verildi

29.03.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da depremzedelerin misafir edildiği Arifiye Muhammet Fatih Safitürk KYK öğrenci yurdunda iftar programı düzenlendi.

Sakarya'da depremzedeler için iftar verildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sakarya'ya gelen 900 depremzenin misafir edildiği yurttaki iftar programına katılan Sakarya Vali Vekili Ersin Emiroğlu, depremzedelerle tek tek ilgilendi.

Sakarya Vali Vekili Ersin Emirolu, AA muhabirine, yerine vekalet ettiği Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın 6 Şubat'tan bu yana Kahramanmaraş'ta görev yaptığını, birçok mülki idare amirinin ve kamu görevlilerinin deprem bölgesinde canla başla görevlerini sürdürdüğünü söyledi.

Deprem bölgesinden çeşitli illerden gelen 900 depremzede misafirle bir araya geldiklerini dile getiren Emirolu, "Onlar da kendilerini evlerinde hissetsinler diye öğrenci yurdumuzdayız. Burada depremzede vatandaşların imkanları çok iyi. Özellikle kendileriyle sohbet edip eksiğini sordum ve buradan çok memnunlar. Devletimiz her yarayı sarmaya her acıyı dindirmeye çalışıyor. Biz de bir nebze onlarla birlikte olarak acılarını paylaşıp acılarını dindirebildiysek ne mutlu bize." diye konuştu.

Adıyaman'dan kente gelen depremzede Osman Ergen de evinin ağır hasarlı olduğunu belirterek 60 yakınını depremde kaybettiğini anlattı.

Kendilerinin Sakarya'da çok rahat olduklarını ifade eden Ergen, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Zaman birlik beraberlik zamanıdır. İnsan yaşayınca anlayabiliyor böyle şeyleri. Burada yemeğimiz var, sıcak suyumuz var, her türlü imkanımız burada mevcut. Gerektiği zaman para bile veriyorlar. Herkesten Allah razı olsun." dedi.

Malatya'dan gelen depremzede Songül Canpolat ise yurtta çok rahat olduklarını vurgulayarak, "Her şeyimiz dört dörtlük. İnanın tırnak makasına kadar veriyorlar, peçete, şampuan her şey veriyorlar. Biz evimizde yiyemediğimiz yemekleri burada yiyoruz. Her eksiğimizi veriyorlar, şu anda üzerimdeki kıyafeti bile devlet verdi. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun, devletimizin eksikliğini göstermesin." şeklinde konuştu.

Öğrenci yurdunda verilen iftara, Arifiye Kaymakamı Bekir Dıngırcı, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukcu, Sakarya İl Spor Müdürü Nevzat İnanç ve 900 depremzede katıldı.

İftar programı yapılan duanın ardından sona erdi.

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