YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da devrilen arazi aracındaki iki kişi yaralandı

Sakarya'da devrilen arazi aracındaki iki kişi yaralandı

17.01.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, arazi aracının devrilmesi sonucu yaralanan iki kişi hastanede tedavi altına alındı.

Sakarya'da devrilen arazi aracındaki iki kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Ada Caddesi üzerinde seyreden Mürsel T. idaresindeki 34 EKB 542 plakalı UTV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Mürsel T. ile yolcu Ufuk D. aracın altında sıkıştı.

Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla çıkartılarak ambulansa taşındı.

Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde cadde üzerinde ilerleyen UTV'nin kontrolden çıkarak devrilmesi yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devrilen UTV’nin altında kalan iki kişi yaralandıDevrilen UTV’nin altında kalan iki kişi yaralandı
Batmanlı esnaf 150 milyar TL kredi alacakBatmanlı esnaf 150 milyar TL kredi alacak
Batman'da 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandıBatman'da 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Sakarya Akyazı Arazi aracı utv

Sakarya Namaz Vakitleri 17 Ocak Salı

İmsak
06:43
Sabah
08:13
Öğle
13:13
İkindi
15:41
Akşam
18:04
Yatsı
19:28
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Niçin kış aylarında da güneş koruyucu kullanmalıyız? Hiç merak ettiniz mi?

Niçin kış aylarında da güneş koruyucu kullanmalıyız? Hiç merak ettiniz mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.