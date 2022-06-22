YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan kişi kurtarılamadı

Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan kişi kurtarılamadı

22.06.2022 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan kişi kurtarılamadı

Geyve ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Umurbey Mahallesi'nde seyreden Mehmet Koçal (65) idaresindeki 54 LN 570 plakalı traktör, Pinerlik mevkisindeki eğimli arazide kontrolden çıkarak takla attı. Araç altında kalan sürücü yaralandı.

Sağlık görevlilerince yaşamını yitirdiği belirlenen Koçal'ın cenazesi Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karaçam Mahallesi'nde yaşayan Koçal'ın, üzüm bağını sürmek için Umurbey Mahallesi'ne geldiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da ciple otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandıSakarya'da ciple otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Sakarya Namaz Vakitleri 23 Haziran Perşembe

İmsak
03:21
Sabah
05:20
Öğle
13:05
İkindi
17:05
Akşam
20:40
Yatsı
22:31
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şaşırtan soru! “Eski kocam cinsel ilişki için para...”

Şaşırtan soru! “Eski kocam cinsel ilişki için para...”

''Eski kafalı ve ihtiyatlı bir adamım ama...''

''Eski kafalı ve ihtiyatlı bir adamım ama...''

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Saç dökülmesinden sorumlu üç saç bakım alışkanlığı

Saç dökülmesinden sorumlu üç saç bakım alışkanlığı

Sağlık bakanı 'inmelere' neden olan seks pozisyonunu yasakladı!

Sağlık bakanı 'inmelere' neden olan seks pozisyonunu yasakladı!

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.