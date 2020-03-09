Sakarya'da DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakkındaki dava

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde CHP İlçe Teşkilatınca düzenlenen paneldeki konuşmasında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla yargılanan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun beraatine karar verildi.

Sapanca Asliye Ceza Mahkemesindeki dördüncü duruşmaya Çerkezoğlu ve avukatları katıldı. Duruşmayı DİSK'e bağlı sendikaların üyeleri, CHP'liler ile bazı vatandaşlar da izledi.

Celse arasında sanık hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açıldığı ve bu dosyayla birleştirildiği zapta geçirildi.

Söz verilen Çerkezoğlu, paneldeki konuşmalarının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savundu.

Konuşmanın tartışılma yerinin mahkeme salonları olmadığını söyleyen Çerkezoğlu, "Sendika yöneticileri olarak siyasi iktidarın doğru bulmadığımız politikalarını eleştirebiliyoruz. Konuşmalarım eleştiridir, hakaret yoktur. Olmayan hakaretin savunması olmaz. Suçlamaları kabul etmiyorum ve beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanığın avukatları da celse arasında mahkemeye sundukları dilekçeyi tekrar ettiklerini belirterek, müvekkillerinin her iki suçtan beraatini istedi.