Sakarya'da drone destekli operasyonla yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Sakarya'da, motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adapazarı ilçesinde motosiklet hırsızlığı olayına ilişkin çalışma başlattı.

Şüpheliyi belirleyen ekipler, Karaköy Mahallesi'nde bir eve drone destekli operasyon düzenledi.

Operasyonda, "hırsızlık" suçundan sabıkası olduğu öğrenilen K.Y. (25) gözaltına alındı. Çalıntı olduğu belirlenen 3 motosiklet ile 6 bisiklet el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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