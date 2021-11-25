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Sakarya'da duvara çarpan otomobildeki 5 çocuk yaralandı

25.11.2021 01:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da duvara çarpan otomobildeki 5 çocuk yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde duvara çarpan otomobildeki 5 çocuk yaralandı.

Rüstempaşa Mahallesi Sönmez Caddesi'nde R.A.B. (17) idaresindeki 16 BR 997 plakalı otomobil, bir sitenin duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde sürücü ile A.A. (16), M.Y. (14), E.Z (16) ve M.B.A. (15) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Sapanca Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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