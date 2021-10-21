Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) 23-31 Ekim'de Sakarya'da düzenlenecek BMX Dünya Şampiyonası için açılış seremonisi düzenlendi.

Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen törende, bisiklet, paten, dans gösterileri yapıldı, şampiyonaya katılan sporcuların ülkeleri tanıtıldı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, törende yaptığı konuşmada, Sakarya'nın kültür, sanat, gastronomi ve önemli bir spor kenti olduğunu söyledi.

Kentte dünya ölçeğinde bir tesis yapıldığını belirterek, bisiklet sporunda kentin vitrine çıkmasını sağlayan, önemli organizasyonların alınmasını sağlayan önemli bir altyapı yapıldığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye, ekibine ve katkı verenlere teşekkür eden Kaldırım, kentten birçok spor dalında dünya şampiyonlarının çıktığını anlattı.

Kaldırım, şampiyonaya 30 ülkeden 250 sporcunun katılacağını, pandemi koşullarında bütün tedbirlerin, güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alındığını kaydetti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise yaklaşık 10 gün sürecek yarışların, etkinliklerin, gösterilerin ve EXPO'nun kente hayırlı olmasını diledi.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin ülkenin en önemli parkuru, aynı zamanda dünyadaki benzerlerinden çok ileride bir tesis olduğunu ifade eden Yüce, "Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki şu an dünyanın en modern ve en fonksiyonel bisiklet parkurunda bulunuyoruz. Bu parkur, yarışların olduğu sürelerde sporcuların parkurudur. Onun dışındaki zamanlarda gençlerimizin, çocuklarımızın, ailelerin ve hemşehrilerimizin parkurudur." dedi.

Kentte bisiklet kullanımını kolaylaştırmak ve bisiklet sporunu yaygınlaştırmak için projeler yürüttüklerini, kilometrelerce uzunlukta bisiklet yolları inşa ettiklerini aktaran Yüce, şöyle konuştu:

"Karadeniz'de Pedal Çevirelim (Let's Pedal to Blacksea) projesiyle Karadeniz'e kıyısı olan şehirler arasında bisiklet yolları inşa ediyoruz. Aynı zamanda bu yolları bisikletlilerin gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri imkanlarla donatıyoruz. Burada sporcularımıza hizmet verecek girişimcilerimizi eğitiyor, onlara destek sağlıyoruz. Hamdolsun bu emeklerimiz sonuçlarını verdi ve dünyada çok az şehir ve bölgenin sahip olduğu Bisiklet Şehri unvanını almaya hak kazandık. İnşallah önümüzdeki hafta Danimarka'ya gidecek ve unvanı resmi bir törenle alıp şehrimize armağan edeceğiz. Bisiklet sporunun ülkemizdeki gelişimine bundan böyle Türkiye'nin tek bisiklet şehri olarak hizmet vermeye devam edeceğiz. Şampiyona organizasyonunda emeği geçen herkese Sakaryalılar adına şükranlarımı sunuyorum."

Programa, Cumhurbaşkanlığı Projeler Müdürü Ali Murt Önder, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, ilçe belediye başkanları, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ve vatandaşlar katıldı.

