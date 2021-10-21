YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da düzenlenecek BMX Dünya Şampiyonası için açılış seremonisi düzenlendi

Sakarya'da düzenlenecek BMX Dünya Şampiyonası için açılış seremonisi düzenlendi

21.10.2021 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: - "Bisiklet sporunun ülkemizdeki gelişimine bundan böyle Türkiye'nin tek bisiklet şehri olarak hizmet vermeye devam edeceğiz."

Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) 23-31 Ekim'de Sakarya'da düzenlenecek BMX Dünya Şampiyonası için açılış seremonisi düzenlendi.

Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen törende, bisiklet, paten, dans gösterileri yapıldı, şampiyonaya katılan sporcuların ülkeleri tanıtıldı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, törende yaptığı konuşmada, Sakarya'nın kültür, sanat, gastronomi ve önemli bir spor kenti olduğunu söyledi.

Kentte dünya ölçeğinde bir tesis yapıldığını belirterek, bisiklet sporunda kentin vitrine çıkmasını sağlayan, önemli organizasyonların alınmasını sağlayan önemli bir altyapı yapıldığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye, ekibine ve katkı verenlere teşekkür eden Kaldırım, kentten birçok spor dalında dünya şampiyonlarının çıktığını anlattı.

Kaldırım, şampiyonaya 30 ülkeden 250 sporcunun katılacağını, pandemi koşullarında bütün tedbirlerin, güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alındığını kaydetti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise yaklaşık 10 gün sürecek yarışların, etkinliklerin, gösterilerin ve EXPO'nun kente hayırlı olmasını diledi.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin ülkenin en önemli parkuru, aynı zamanda dünyadaki benzerlerinden çok ileride bir tesis olduğunu ifade eden Yüce, "Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki şu an dünyanın en modern ve en fonksiyonel bisiklet parkurunda bulunuyoruz. Bu parkur, yarışların olduğu sürelerde sporcuların parkurudur. Onun dışındaki zamanlarda gençlerimizin, çocuklarımızın, ailelerin ve hemşehrilerimizin parkurudur." dedi.

Kentte bisiklet kullanımını kolaylaştırmak ve bisiklet sporunu yaygınlaştırmak için projeler yürüttüklerini, kilometrelerce uzunlukta bisiklet yolları inşa ettiklerini aktaran Yüce, şöyle konuştu:

"Karadeniz'de Pedal Çevirelim (Let's Pedal to Blacksea) projesiyle Karadeniz'e kıyısı olan şehirler arasında bisiklet yolları inşa ediyoruz. Aynı zamanda bu yolları bisikletlilerin gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri imkanlarla donatıyoruz. Burada sporcularımıza hizmet verecek girişimcilerimizi eğitiyor, onlara destek sağlıyoruz. Hamdolsun bu emeklerimiz sonuçlarını verdi ve dünyada çok az şehir ve bölgenin sahip olduğu Bisiklet Şehri unvanını almaya hak kazandık. İnşallah önümüzdeki hafta Danimarka'ya gidecek ve unvanı resmi bir törenle alıp şehrimize armağan edeceğiz. Bisiklet sporunun ülkemizdeki gelişimine bundan böyle Türkiye'nin tek bisiklet şehri olarak hizmet vermeye devam edeceğiz. Şampiyona organizasyonunda emeği geçen herkese Sakaryalılar adına şükranlarımı sunuyorum."

Programa, Cumhurbaşkanlığı Projeler Müdürü Ali Murt Önder, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, ilçe belediye başkanları, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sonbaharda tüketilecek besinler! Kışa sağlıklı ve keyifli girmek için...Sonbaharda tüketilecek besinler! Kışa sağlıklı ve keyifli girmek için...
104 yerinden bıçakladı, başında nöbet tutup ölmesini bekledi! Vahşetin ardından kan donduran iddia104 yerinden bıçakladı, başında nöbet tutup ölmesini bekledi! Vahşetin ardından kan donduran iddia
Zonguldak, Düzce, Sakarya ve Bolu'da "aşı olun" çağrısıZonguldak, Düzce, Sakarya ve Bolu'da "aşı olun" çağrısı

Sakarya Namaz Vakitleri 22 Ekim Cuma

İmsak
05:46
Sabah
07:10
Öğle
12:48
İkindi
15:46
Akşam
18:16
Yatsı
19:35

Sakarya Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Cuma

Erdem Eczanesi
Yenikent
Güney Eczanesi
Adapazari
Kırayoğlu Eczanesi
Adapazari
Pınar Eczanesi
Adapazari
Tuba Eczanesi
Akyazi
Burak Okur Eczanesi
Arifiye
Üstün Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Vali Kemal Çeber'den Çaykur Rizespor'a ziyaret

Vali Kemal Çeber'den Çaykur Rizespor'a ziyaret

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Aydın'da lise öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı yakalandı

Aydın'da lise öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı yakalandı

Boluspor, Menemenspor maçını kazanarak şansızlığını kırmak istiyor

Boluspor, Menemenspor maçını kazanarak şansızlığını kırmak istiyor

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 12 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 12 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.