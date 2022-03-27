YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da düzenlenen kürek yarışları sona erdi

Sakarya'da düzenlenen kürek yarışları sona erdi

27.03.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükler Türkiye Kupası'nda kadınlar ve erkeklerde Fenerbahçe şampiyon oldu

Türkiye Kürek Federasyonunca Sakarya'da düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası, Akademi Türkiye Kupası ve Deniz Küreği Federasyon Kupası yarışları tamamlandı.

Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda 2 bin metre mesafede gerçekleştirilen yarışlarda Fenerbahçe, Galatasaray, Altınboynuz, Boğaziçi Üniversitesi, İzmir Kürek ve İstanbul Kürek'in de aralarında bulunduğu kulüplerin sporcuları mücadele etti.

Büyükler Türkiye Kupası'nda kadınlar ve erkeklerde Fenerbahçe şampiyon oldu.

Final yarışlarının ardından alınan sonuçlar şöyle:

Büyükler Türkiye Kupası

Kadınlar: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray

Erkekler: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray

Akademi Türkiye Kupası

Akademi kadınlar: 1. Kadir Has Üniversitesi, 2. Koç Üniversitesi, 3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Akademi erkekler: 1. Boğaziçi Üniversitesi, 2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 3. Kadir Has Üniversitesi

Deniz Küreği Federasyon Kupası

Deniz küreği kadınlar: 1. Haliç Kürek, 2. İzmit Sümerspor Kürek, 3. Vira Denizciler

Deniz küreği erkekler: 1. Şişecam Çayırova, 2. İstanbul Kürek, 3. İzmit Sümerspor Kürek

Dereceye giren sporcu ve takımlara ödülleri, Federasyon Başkanı Erhan Ertürk ve diğer ilgililer tarafından verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da hayvancılığın geliştirilmesi için 60 bin dekar mera alanı ıslah edilecekSakarya'da hayvancılığın geliştirilmesi için 60 bin dekar mera alanı ıslah edilecek
Mardin'de "Hamsi Festivali"nde 6 bini aşkın kişiye 1,5 ton balık ikramıMardin'de "Hamsi Festivali"nde 6 bini aşkın kişiye 1,5 ton balık ikramı
Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandıAmasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Sakarya

Sakarya Namaz Vakitleri 27 Mart Pazar

İmsak
05:18
Sabah
06:44
Öğle
13:09
İkindi
16:38
Akşam
19:24
Yatsı
20:44
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.