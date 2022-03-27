Sakarya'da düzenlenen kürek yarışları sona erdi

Türkiye Kürek Federasyonunca Sakarya'da düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası, Akademi Türkiye Kupası ve Deniz Küreği Federasyon Kupası yarışları tamamlandı.

Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda 2 bin metre mesafede gerçekleştirilen yarışlarda Fenerbahçe, Galatasaray, Altınboynuz, Boğaziçi Üniversitesi, İzmir Kürek ve İstanbul Kürek'in de aralarında bulunduğu kulüplerin sporcuları mücadele etti.

Büyükler Türkiye Kupası'nda kadınlar ve erkeklerde Fenerbahçe şampiyon oldu.

Final yarışlarının ardından alınan sonuçlar şöyle:

Büyükler Türkiye Kupası

Kadınlar: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray

Erkekler: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray

Akademi Türkiye Kupası

Akademi kadınlar: 1. Kadir Has Üniversitesi, 2. Koç Üniversitesi, 3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Akademi erkekler: 1. Boğaziçi Üniversitesi, 2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 3. Kadir Has Üniversitesi

Deniz Küreği Federasyon Kupası

Deniz küreği kadınlar: 1. Haliç Kürek, 2. İzmit Sümerspor Kürek, 3. Vira Denizciler

Deniz küreği erkekler: 1. Şişecam Çayırova, 2. İstanbul Kürek, 3. İzmit Sümerspor Kürek

Dereceye giren sporcu ve takımlara ödülleri, Federasyon Başkanı Erhan Ertürk ve diğer ilgililer tarafından verildi.

