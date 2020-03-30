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Sakarya'da evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

SAKARYA HABERLERİ  | 30.03.2020 15:18 | Son Güncelleme

Sakarya'da evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde evden ziynet eşyası çalınmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Karacaören Mahallesi'nde bir evden 27 tam ile 3 çeyrek altın, bir altın kolye ve bir altın bilezik çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi, olay yeri inceleme ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olayının evin penceresinden girilerek gerçekleştirildiğini tespit ederek, ayak izlerinden şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, K.A.S, E.Ç, M.A. ve Y.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin çaldıkları ziynet eşyasının bir bölümünü Kocaeli'nin Derince ve İzmit ile Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bozdurarak paraya çevirdiklerini ve bir miktarını harcadıklarını tespit eden ekipler, 2 tam altın ve 1 altın bilezik ile 37 bin 480 lirayı K.A.S'nin evinde ele geçirdi.

Ziynet eşyası ve para sahibine teslim edildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

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