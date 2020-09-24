Sakarya'da FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yakınlarının yargılanmasına devam edildi

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgütün sözde "TSK imamı" firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye ve eşi Alişan Alişan'ın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Naciye ve Alişan Alişan ile avukatı hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, iki celse arasında, FETÖ/PDY kapsamında 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan ve hakkında verilen kararın istinaf mahkemesi tarafından bozulan sanık Alişan Alişan'ın dosyasının bu davayla birleştirildiğini bildirdi.

Diğer belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz alan sanık avukatı, raporlardaki aleyhteki hususları kabul etmediklerini belirterek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı da dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 29 Aralık'a erteledi.

FETÖ'nün sözde "TSK imamı" Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan 8 Eylül 2016'da gözaltına alınmış, ertesi gün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Alişan, 31 Mayıs 2017'deki ilk duruşmada adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

İddianamede, Alişan hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise 7 yıl 6 aydan yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

