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Sakarya'da FETÖ/PDY davasında 2 sanığın yargılanması sürüyor

07.12.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da FETÖ/PDY davasında 2 sanığın yargılanması sürüyor

Sakarya'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Naciye ve eşi Alişan Alişan ile avukatları katılmadı.

Celse arasında sanık müdafinin mazeret sunduğu zapta geçirildi.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, bir önceki duruşmada sunduğu 2 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması ve Naciye Alişan'ın "anayasayı ihlal" suçundan beraati şeklindeki mütalaasını tekrar etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının mazeretinin kabulüne, Naciye Alişan'ın Bank Asya hesabı için yazılan müzakerenin akıbetinin sorulmasına, cevap geldiğinde Sakarya KOM Şube Müdürlüğüne gönderilerek analiz yapılmasının istenmesine karar vererek, duruşmayı 3 Şubat 2022'ye erteledi.

- Süreç

FETÖ'nün sözde "TSK imamı" Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan 8 Eylül 2016'da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltına alınmış, ertesi gün tutuklanmıştı. Alişan, 31 Mayıs 2017'deki ilk duruşmada adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

İddianamede, Alişan hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

FETÖ/PDY kapsamında 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan ve hakkında verilen karar istinaf mahkemesince bozulan sanık Alişan Alişan'ın dosyası, bu davayla birleştirilmişti.

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