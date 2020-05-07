YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya’da fideye talep arttı

Sakarya’da fideye talep arttı

SAKARYA HABERLERİ  | 07.05.2020 11:25 | Son Güncelleme

Sakarya’da korona virüs salgınıyla beraber evde kalan vatandaşlar, bahçelerine, balkon ve çatılarına fide ve tohum ekerek sebze yetiştiriyor.

Sakarya’da korona virüs salgınıyla beraber evde kalan vatandaşlar, bahçelerine, balkon ve çatılarına fide ve tohum ekerek sebze yetiştiriyor. Bu durum fidecilere olan talebi de arttırdı.
Çin’de ortaya çıkıp dünyayı saran korona virüs salgının başlamasıyla vatandaşlar kendi ürünlerini yetiştirmek istiyor. Köylerde yaşayanların yanı sıra şehirlerde yaşayan vatandaşlarda balkonlarına ve çatılarına saksılarda fide ve tohum ekerek ürün yetiştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Kendi evinizin önünü bile ekin, boş yer kalmasın" çağrısında bulunurken vatandaşlar, adeta ürün yetiştirme seferberliği başlattı.
Akyazı’da zirai ürünler ve fide satışı yapan Engin Kaya, korona virüs salgını nedeniyle sebze fidelerinde büyük artış yaşandığını söyledi. Bahçesi olmayan vatandaşın balkonlarda veya evlerinin kapısında saksılarda ürün yetiştirdiğini belirten Kaya, "Salgınla birlikte evde daha çok vakit geçiren vatandaş, kendi sebzesini üretmek istiyor. Fide talebi çok. Yetişmekte güçlük çekiyoruz. En çok domates, biber, salatalık ve patlıcana ilgi var. Çilek ve karpuz da satılıyor" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ahlatcı’dan güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına sürpriz

Ahlatcı’dan güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına sürpriz

143 dönümlük hazine arazisinde tıbbi ve aromatik bitkiler üretilecek

143 dönümlük hazine arazisinde tıbbi ve aromatik bitkiler üretilecek

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Van’ın işlek caddeleri trafiğe kontrollü açılıyor

Van’ın işlek caddeleri trafiğe kontrollü açılıyor

Sakarya'da bina yangını

Sakarya'da bina yangını

Sakarya Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
04:01
Sabah
05:42
Öğle
13:00
İkindi
16:52
Akşam
20:07
Yatsı
21:42

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Dilek Eczanesi
Yenikent
Güneş Eczanesi
Adapazari
Türkseven Eczanesi
Adapazari
Zeytin Eczanesi
Adapazari
Belül Eczanesi
Akyazi
Arifiye Eczanesi
Arifiye
Hayat Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Erenler Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında 48 saat hizmet veriyor

Erenler Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında 48 saat hizmet veriyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Sakarya’da 17 Engelli Genç Temsili Askerlik Yaptı

Sakarya’da 17 Engelli Genç Temsili Askerlik Yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.