Sakarya'da fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan baba tutuklandı, oğlu serbest bırakıldı.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ile Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan baba S.Y. ve oğlu M.Y'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen S.Y. tutuklandı, oğlu savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerince Yassıgeçit Mahallesi'ndeki bir ikamete dün düzenlenen operasyonda, fındık bahçesinde farklı noktalara ekilmiş 369 kök Hint keneviri tespit edilmiş, baba S.Y. ve oğlu M.Y. gözaltına alınmıştı.



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