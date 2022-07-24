YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

Sakarya'da fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

24.07.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan baba tutuklandı, oğlu serbest bırakıldı.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ile Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan baba S.Y. ve oğlu M.Y'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen S.Y. tutuklandı, oğlu savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerince Yassıgeçit Mahallesi'ndeki bir ikamete dün düzenlenen operasyonda, fındık bahçesinde farklı noktalara ekilmiş 369 kök Hint keneviri tespit edilmiş, baba S.Y. ve oğlu M.Y. gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdiSakarya'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi
Mardin'de bir kişinin silahla vurulup darbedilmesi güvenlik kamerasındaMardin'de bir kişinin silahla vurulup darbedilmesi güvenlik kamerasında
Bakan Mustafa Varank'tan Erzurum'da vatandaşlara dondurma ikramıBakan Mustafa Varank'tan Erzurum'da vatandaşlara dondurma ikramı
Anahtar Kelimeler:
Sakarya fındık bahçesi hint keneviri

Sakarya Namaz Vakitleri 24 Temmuz Pazar

İmsak
03:52
Sabah
05:40
Öğle
13:10
İkindi
17:06
Akşam
20:30
Yatsı
22:10
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Sözleri olay yarattı! “Halkın içinde twerk yaptığım için...”

Sözleri olay yarattı! “Halkın içinde twerk yaptığım için...”

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.