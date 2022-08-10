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Sakarya'da fındık hasat şenliği yapıldı

10.08.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı: - "Türk fındığını en iyi şekilde değerlendirip, katma değer sağlayıp, daha fazla ihracata yapıp, Türkiye'ye daha fazla döviz kazandırmanın peşindeyiz"

Sakarya'da, "8-14 Ağustos Dünya Fındık Haftası" kapsamında hasat şenliği düzenlendi.

Ulusal Fındık Konseyince Sakarya Ticaret Borsası (STB) ev sahipliğinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen "Dünya Fındık Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Hendek ilçesinde Alaattin Paşa Kaba'ya ait fındık bahçesinde ürün toplandı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, etkinlikte, "yeşil altın" olarak nitelendirilen ürünün ülke ekonomisi için önemli olduğunu söyledi.

Kentin fındık üretimindeki konumuna değinen Yüce, "Biraz daha bakım ve verimliliği artırıcı tedbirlerle inşallah üretimimizi artırmaya gayret göstereceğiz." dedi.

Yüce, hasat sezonunun çiftçiye ve sektöre hayırlı olması temennisinde bulundu.

STB Başkanı Adem Sarı da fındığın daha fazla değerlenmesi adına çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Türk fındığını en iyi şekilde değerlendirip, katma değer sağlayıp, daha fazla ihracata yapıp, Türkiye'ye daha fazla döviz kazandırmanın peşindeyiz." ifadesini kullandı.

Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ise Türkiye genelinde 740 bin hektarda, 1,5 milyon ton rekolte hedefiyle yola çıktıklarını kaydetti.

Arslantürk, 2 milyar dolar düzeyinde olan fındık ihracatını 5 milyar dolara çıkarma amacıyla çalıştıklarını dile getirdi.

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