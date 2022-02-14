Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sanayi sitesindeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Keresteciler Sanayisi Sitesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, hızla büyüyen yangının söndürülmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Fabrikadan yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görülüyor.



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