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Sakarya'da gümrük kaçağı 13 milyon 275 bin makaron ele geçirildi

09.06.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Sakarya'da gümrük kaçağı 13 milyon 275 bin makaron ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Adapazarı ilçesinde gümrük kaçağı ürünlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda gümrük kaçağı 9 milyon 975 bin dolu, 3 milyon 300 bin boş makaron ile 84 bin 150 paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler H.A. ve C.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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