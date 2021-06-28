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Sakarya'da güzergahını değiştirerek öğrencileri YKS'ye yetiştiren belediye otobüsü şoförü o anları anlattı:

28.06.2021 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Öğrenciler, yanlış okula geldiklerini söyledi. Ben de 'Gelin, ben size yardımcı olurum." dedim. Gençleri araca aldım. Hareket amirliğini aradım, olayı anlattım. Güzergahımdan çıkıp onları götürebilmek için izin aldım" - "Gençleri okula teslim ettim, sonra aracıma dönüp güzergahıma devam ettim. Öğrenciler de teşekkür etti. O gün oğlumun da sınavı vardı. Oğlum da gözümün önüne geldi"

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan 3 öğrenciyi otobüsün güzergahını değiştirerek okula yetiştiren Sakarya Büyükşehir Belediyesi ulaşım görevlisi Yavuz Karanfil, oğlunun da aynı sınava girdiğini belirterek, verdiği kararda bunun da etkili olduğunu söyledi.

Karanfil, gazetecilere yaptığı açıklamada, davranışının takdir toplamasının ardından çok gururlandığını dile getirdi.

Serdivan ilçesinde Yazlık ile Maltepe arasında çalışan "9B" numaralı belediye otobüsünde seferdeyken üç genci yolda panik halde gördüğünü, yanlarında durup nereye gideceklerini sorduğunu ifade eden Karanfil, şöyle konuştu:

"Öğrenciler yanlış okula geldiklerini söyledi. Ben de 'Gelin, ben size yardımcı olurum." dedim. Gençleri araca aldım. Hareket amirliğini aradım, olayı anlattım. Öğrencilerin sınava gireceği okula geç kaldığını anlattım, güzergahımdan çıkıp onları götürebilmek için izin aldım. Hareket amirliği izin verdi."

Amirlikten izin aldıktan sonra yolculara gençleri okula bırakacağı için güzergahtan çıkacağını söylediğini dile getiren Karanfil, yolcuların da duyarlı davrandığını anlattı.

Güzergahtan çıkıp öğrencileri okula kadar götürdüğünü belirten Karanfil, şunları ifade etti:

"Sonra içim rahat etmedi. Araçtan indim, okula kadar gittim. İçeri girene kadar onların yanındaydım. Gençleri okula teslim ettim, sonra aracıma dönüp güzergahıma devam ettim. Öğrenciler de teşekkür etti. O gün oğlumun da sınavı vardı. Oğlum da gözümün önüne geldi. 'Kendi oğlum veya kızım da olabilirdi' diye düşündüm ve öğrencileri okula kadar bıraktım. Öğrenciler, amirlerim ve yolcular teşekkür etti. Çok gururlandım, o günden beri telefonlarım susmuyor. Daire Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce aradı. Onlara teşekkür ediyorum."

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ulaşım görevlisi Yavuz Karanfil, YKS TYT'nin yapıldığı 26 Haziran'da oturuma geç kalan 3 öğrenciyi, otobüsün güzergahını değiştirerek yetiştirmişti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, duyarlı davranışı dolayısıyla Karanfil'i tebrik etmişti.

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