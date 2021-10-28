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Sakarya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı

28.10.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı

Sakarya'da gerçekleştirilen operasyonda hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Hakkında "silahlı yağma" suçundan 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu tespit edilen A.G, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

A.G, emniyetteki ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan A.G'nin, dönemin SHP İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün oğlu Mustafa Güngör'ün 24 Haziran 1991'de Çankaya'da TBMM lojmanında faili meçhul şekilde öldürülmesine ilişkin, başka suçtan hükümlü bulunduğu cezaevinde adalet müfettişine verdiği ifadede Güngör'ü öldürdüğünü söylemesi üzerine dava açılmış, Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi, yaklaşık 10 yıl boyunca süren yargılamada 13 Nisan 2021'de Gökalp'in beraatine hükmederek, cezalandırılmasını gerektirir yeterli, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığını belirtmişti.

Davanın gerekçeli kararında, cinayet sonrası bulunulan tespitlerle sanığın olay yerine ve cinayete ilişkin beyanları arasında çelişkiler olduğuna işaret edilmiş, A.G'nin olayı aydınlatacak bilgi ve delilleri vereceğini sürekli söylemesine karşın çeşitli bahanelerle bunu yapmadığı, delilleri teslim edeceğini söylediği Güngör'den de zaman zaman menfaat temin ettiği kaydedilmişti.

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