YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da Halk Eğitim Merkezi Müdürü ağabeyini öldüren zanlı adliyede

Sakarya'da Halk Eğitim Merkezi Müdürü ağabeyini öldüren zanlı adliyede

27.04.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da Halk Eğitim Merkezi Müdürü ağabeyini öldüren zanlı adliyede

Sakarya'da Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürü ağabeyi Abdulvahit Uygar'ı silahla öldüren şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Adapazarı ilçesi Yeni Bosna Caddesi'nde dün gerçekleşen olayın ardından arkadaşı Ş.E'nin aracıyla kaçan ve Bolu'da yakalanarak Sakarya'ya getirilen şüpheli M.Z.U'nun (47) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli M.Z.U. ile araç sahibi Ş.E. adliyeye gönderildi.

Emniyetteki ilk ifadesinde ağabeyi ile para meselesi nedeniyle tartıştığını, öldürme amacıyla yanına gitmediğini söyleyen M.Z.U, emniyet binasından çıkışında gazetecilerin sorusu üzerine olayı gerçekleştirdiği için pişman olduğunu ifade etti.

Çelik yelek giydirildiği görülen şüphelinin ve arkadaşı Ş.E'nin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Otostop çekerek M.Z.U'nun bulunduğu araca binen 5 yabancı uyruklu ise emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

- Olay

Adapazarı ilçesi Yeni Bosna Caddesi'ndeki Halk Eğitim Merkezi (HEM) binasından çıkan Abdulvahit Uygar (49), dün yolda karşılaştığı ve tartışma yaşadığı kardeşi M.Z.U. tarafından silahla vurulmuş, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan M.Z. Uygar'ı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin bulunduğu aracı Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi Yukarısoku mevkisinde bir dinlenme tesisi önünde durdurmuştu.

Ekipler, araçta M.Z. Uygar ile bulunan 5 yabancı uyrukluyu gözaltına almıştı. Yabancı uyrukluların, Uygar'ın bulunduğu aracına yolda otostop çekerek bindiği öğrenilmişti.

Abdulvahit Uygur'un cenazesi, görev yaptığı HEM binası önünde düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere eşinin memleketi Hatay'a gönderilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da hayvancılığın geliştirilmesi için 60 bin dekar mera alanı ıslah edilecekSakarya'da hayvancılığın geliştirilmesi için 60 bin dekar mera alanı ıslah edilecek
Antalyaspor Başkanı Çetin, futbol sorumlusu Şahin öğrencilerle buluştuAntalyaspor Başkanı Çetin, futbol sorumlusu Şahin öğrencilerle buluştu
Kilis'te çıkan kavgada 11 kişi yaralandıKilis'te çıkan kavgada 11 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Sakarya

Sakarya Namaz Vakitleri 27 Nisan Çarşamba

İmsak
04:19
Sabah
05:56
Öğle
13:01
İkindi
16:49
Akşam
19:57
Yatsı
21:26
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Olaylar karıştı! Klozete düşen telefonu alırken kafası sıkıştı

Olaylar karıştı! Klozete düşen telefonu alırken kafası sıkıştı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Elon Musk’a tepki yağdı! “Twitter’ı satın almak yerine…”

Elon Musk’a tepki yağdı! “Twitter’ı satın almak yerine…”

İki kolunu kaybetti ama annesinden elini tutmasını istiyor

İki kolunu kaybetti ama annesinden elini tutmasını istiyor

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.