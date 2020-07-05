Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada ölenlerin sayısı 6'yı çıktı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini, kayıp bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Vali Kaldırım, patlamanın meydana geldiği alanda yaptığı açıklamada, sahadan elde edilen bulguların adli tıp kurumuna gönderildiğini söyledi.

Sonuçların geldiğini aktaran Kaldırım, "İki vatandaşımıza ait cesede ulaşılmış oldu. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 6'ya yükseldi. Allah'tan rahmet diliyorum. Bir vatandaşımızla ilgili henüz bir bulguya ulaşılamadı. Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Sahada şu anda çalışmalar devam ediyor. Yeni tespit edilen iki cesetle ilgili yakınlarına da bilgi verildi. Hem onlara hem Hendek'e hem Sakarya'ya hem de milletimize başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Kaldırım, patlamayla ilgili şu an itibarıyla 6 vefat ve 1 kayıp durumunun söz konusu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla hastanelerde yatan yaralı sayımız 5'e düşmüş oldu. Biri il dışında yanık tedavisi görüyor. 4'ünün de ilimizde tedavileri devam ediyor, birinin durumu hala ağır. O şekilde sağlık müdürümüz bize bilgi aktardı. Tekrar tüm milletimize, ailelerine, yakınlarına başsağlığı, sabırlar diliyorum."